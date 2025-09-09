Güdül Belediyesi'nden Turizm Tanıtım Çalışmaları

Güdül Belediyesi, ilçenin tanıtımı ile turizmde hak ettiği noktaya taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Çankaya ilçesinden gelen mahalle muhtarlarını ve bazı vatandaşları ilçede misafir ettiklerini belirtti.

Doğanay, ilçenin tarihi ve turistik yerlerinin ziyaret edildiğini kaydererek, "İlçemizin zengin tarihini ve kültürel mirasını yakından tanıtma fırsatı bulduk. Doğası, tarihi ve kültürüyle Ankara'nın saklı cenneti Güdül'ümüze herkesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Akçadağ Grup yetkililerinden Beypazarı'na ziyaret

Akçadağ Grup yetkilileri, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulundu.

Akçadağ Grup Çayırhan Enerji Genel Müdürü Oytun Kutay ve İdari İşler Müdürü Ali Bulut, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili'yi ziyaret etti.

Ardından Akçadağ Grup yetkilileri, Kaymakam Ünal Coşkun'a ziyaret gerçekleştirdi.

Yetkililer, Kaymakam Coşkun'a şirketleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.