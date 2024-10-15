Goldman Sachs'tan Çin Ekonomisine Yükseltilen Büyüme Tahminleri

NEW YORK, 14 Ekim (Xinhua) -- Goldman Sachs, son dönemde büyüme yanlısı tedbirler alan Çin'e yönelik 2024-2025 ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti.

Yatırım bankasının Pazar günü açıkladığı rapora göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2024 yılında yüzde 4,9 oranında büyümesi bekleniyor. Bu oran, daha önce yüzde 4,7 olarak öngörülmüştü.

Öte yandan Çin ekonomisinin 2025 yılında da yüzde 4,7 oranında büyüyeceği tahmininde bulunan Goldman Sachs, yüzde 4,3 olarak öngördüğü oranı yükseltmişti.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Çin'deki son teşvikler, politika yapıcıların konjonktürel politika yönetiminden dönüş yaparak ekonomiye daha fazla odaklandıklarını açıkça gösteriyor" dedi.

2023 yılında yüzde 5,2 GSYİH büyümesi kaydeden Çin, 2024 için yüzde 5 civarında bir ekonomik büyüme hedefi belirlemişti.