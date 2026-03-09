Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması Projesi'nde 105 bin metre boru döşendi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde toplam 105 bin 935 metre boru döşeme imalatının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 110 milyon TL maliyetli Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde toplam 105 bin 935 metre boru döşeme imalatı tamamlandı. Proje tamamlandığında; 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak, 2 bin 820 vatandaşımıza istihdam sağlanacak, ülke ekonomisine yıllık 522 milyon lira katkı sunulacak. Bölgemize ve Konya'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı