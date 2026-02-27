Haberler

GMİS Genel Başkanı Yeşil'den mahkemenin "TTK Armutçuk kararı"na ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açıklama yaptı.

Yeşil, gazetecilere, 13 Ocak'ta 3, daha sonra da Armutçuk ile 4 müessesede üretimin durdurulmasının iş güvenliğindeki eksikler nedeniyle olduğunu söyledi.

Armutçuk Müessesesinin mahkeme kararıyla üretime yeniden açılmasının sevindirici olduğunu aktaran Yeşil, "Kamuoyundaki bazı algıların da ortadan kalkması için de gerekli bir karar olduğunu düşünüyorum. Diğer müesseselerimiz için de aynı kararların alınmasını diliyorum ama buna tabii yargı karar verecektir." diye konuştu.

Yeşil, üretim bölgelerinde yapılan incelemelerde mevzuattaki yorum farklılıklarının süreci zorlaştırdığını belirtti.

Maden işçileri arasında "ocaklar kapanacak mı yoksa özelleşecek mi?" yönünde kaygılar oluştuğuna değinen Yeşil, "Bu anlamda daha önce de kesinlikle özelleştirmeyle ilgili çalışma olmadığını söylemiştik. Alınan karar doğrultusunda özelleştirmeyle ilgili bir problem yok ama eksiklerin olduğu tespit edildi. Eksiklerin giderilmesi ve mevzuatın düzeltilmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı