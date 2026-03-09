Haberler

Glasgow'daki tren istasyonunda çıkan yangın sonucu bir bina yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskoçya'nın Glasgow kentindeki tren istasyonunda çıkan yangın sonucu bir bina yıkıldı ve istasyon geçici olarak kapatıldı. Yangın, ticari bir iş yerinde başladı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Can kaybı yok, ancak istasyonun en az 2 gün kapalı kalacağı bildirildi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde, günlük yaklaşık 70 bin kişinin kullandığı tren istasyonunda dün akşam başlayan yangın nedeniyle bir bina yıkıldı, istasyon geçici olarak kapatıldı.

İskoçya Yangın ve Kurtarma Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Glasgow Central İstasyonu'ndaki bir binada yer alan iş yerinde dün saat 16.00 civarında yangın başladı.

Ticari amaçla kullanılan 4 katlı binadaki tek kullanımlık elektronik sigara ürünleri satan iş yerinde başlayan yangın, gece saatlerine kadar tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına, 18 araç ve 3 merdivenle müdahale etti.

Yangın nedeniyle istasyonun köşesinde kalan koruma altındaki tarihi bina tamamen yıkılırken, can kaybı ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangın nedeniyle günlük yaklaşık 70 bin kişinin kullandığı İskoçya'nın en hareketli tren istasyonunun en az 2 gün kapalı kalacağı açıklandı.

İskoçya Demiryolları İşletmesinden (ScotRail) yapılan açıklamada, Glasgow Central istasyonunu kullanmak isteyen yolcuların yakınlardaki başka istasyonlara yönlendirileceği ifade edildi.

Londra-Glasgow tren seferlerini yapan Avanti West Coast şirketi ise bilet sahiplerinin hiçbir ek ücret ödemeden Edinburgh kentine giden LNER şirketine ait trenleri kullanabileceğini duyurdu.

İskoçya Bölgesel BaşbakanıJohn Swinney ise istasyonun yeniden açılması ve zararın karşılanması için Glasgow Belediyesine finansal destek vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi