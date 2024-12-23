Girişimcilik ve Yatırımcılık Paneli Trabzon'da Gerçekleştirildi

Trabzon'da "Bir şey yapmalı" konulu "Girişimcilik ve Yatırımcılık Paneli" organize edildi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panele Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ile iş insanı Nevzat Aydın katıldı.

Kaya, gençlerin marka yaratabilme potansiyellerinin olduğunu belirterek, öğrencilere cesaretli olmaları, kararlılıkla hedeflerine yürümeli ve çok çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Üretmek isteyenlere fırsatlar yaratmak istediklerini ifade eden Kaya, "Ürettiğiniz kadar güçlü, tükettiğiniz kadar zayıfsınız. Yerel yönetimlerin destekleyici gücü olursa birçok insan üretim yapmak istiyor. Trabzon'un Nevzat Bey gibi çok değerli iş insanları var. Çoğu şehir dışında veya yurt dışında yaşıyor. Onları bir haftalık etkinlikle Trabzon'da buluşturmayı ve tecrübelerini aktarmalarını sağlamayı planlıyoruz. Gençlerimizin bu kentten göç etmemesi için elimizi taşın altına koymalıyız. Üretim gücümüzü artırmalıyız. Gençlerimiz ülkemizden gitmeyi düşünmesin. Ülkemiz çok güzel ve çok fırsatlar barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğuna işaret ederek, "Yurt dışına gitmeyi değil, bu ülkede kalıp bu ülkenin kalkınmasına katkı vermeyi önceleyin. Benim temel düsturum şudur, bu ülkenin bir evladı olarak bu ülke beni okuttu, yetiştirdi, mühendis yaptı, milletvekili yaptı, belediye başkanı yaptı. Ben yaşadığım sürece ülkeme, devletime, milletime minnet duyacağım ve borcumu ödeme gayreti içinde olacağım. Ben meseleye böyle bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Çelebi de girişimciliğe Almanya'daki öğrencilik yıllarında başladığını belirterek, genç girişimcilere TTSO olarak destek vermeye çalıştıklarını aktardı.

Gençlerin kendilerini geliştirmesi için odanın düzenlediği eğitimlere davet eden Çelebi, "Yeni sektörlerde gençlerimizin önünü açacak projeler geliştiriyoruz. Trabzon'da fırsat yaratan yeni sektörler olarak turizm, somon, levrek ve çupra yetiştiriciliği ve işlemesi, fındığa alternatif ürünler yetiştirilmesi, sağlık turizmi, çikolata üretimi sıralanabilir. Türkiye'de savunma sanayi kadar önem verdiğimiz medikal sektöründe de projelerimiz var. Bu konuda da Trabzon'u bir merkez yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İş insanı Aydın da Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde bölümünde okumanın kendisinin en büyük şansı olduğunu ve Yemek Sepeti'nin kuruluş aşaması hakkında bilgiler vererek, "Birçok kimsenin bilgisayar kullanmadığı bir dönemde biz bilgisayar kullanıyorduk. ve okulu bitirdikten sonra ABD'ye gitmeye karar verdim. O dönemde her biz birçok şeyi internet üzerinden yapabiliyorduk. O zaman şimdiki aplikasyonlar gibi her şeye ulaşmanız mümkün değildi. Silikon Vadisi'ne gittim. Aklımda üç dört tane model vardı. Bunlardan aklıma en yatkın olanı Yemek Sepeti oldu. 24 sene önceden bahsediyoruz. Çok daha farklı bir dönemdi. O dönem için zamanının önünde olan bir projeydi ve başarılı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, kısa yoldan başarının veya para kazanmanın kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında girişimci dediğin zaman kısa yoldan paraya ulaşabilen ya da başarılı olduğun takdirde kısa yoldan paraya ulaşmış birilerinden bahsediyor olmak çok doğru bir hesap değil. 2000 yılında şirketi kurduk, 2006'ya kadar sıfır para kazandık. Maaş falan yok. Tamamen ailenin elde avuçta ne birikimi varsa onlarla geçinmeye ve şirketi idare etmeye çalıştık. Kimse bize para da vermedi. Şimdi risk sermayesi, melek yatırımcı falan deniyor ya, bunlar popüler kavramlar, baya insanla görüştüm ben kimse bana inanmadı."

Panele, KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Temiz, akademisyenler ve öğrencilerde katıldı.

Panelin sonunda Aydın, kısa süreli rahatsızlık geçirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aydın, KTÜ Farabi Hastanesi Acil Sevisine kaldırıldı. Aydın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.