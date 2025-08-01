Giresun'da Düşen Yarım Altına Belediyeden Anında Müdahale

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kadının dere yatağına düşürdüğü yarım altına belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıldı.

Halk pazarında alışveriş yapan Fatma Çağlar, parasını kontrol etmek için çantasından cüzdanını çıkardı. Bu sırada cüzdandaki yarım altın yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Yardım talebi üzerine dereye inen Yağlıdere Belediyesi ekipleri altını çalılık alanda bularak Çağlar'a teslim etti.

Çağlar, AA muhabirine, altını düşürdüğünü fark ettiğini söyledi.

Çevredekilerin belediyeyi arayıp kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Çağlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.