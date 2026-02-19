Haberler

Sakarya'da 100 milyon liralık tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonda 250 bin lira nakit para ve silahlar ele geçirildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Geyve ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik faaliyetinde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde; tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira nakit para, tefecilik faaliyetinde kullanılan 2 boş senet, ruhsatsız pompalı tüfek, 15 tüfek kartuşu ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
