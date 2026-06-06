Sakarya'da tavuk yemi fabrikasında kazan patlaması sonucu hasar oluştu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir tavuk yemi fabrikasında basınç kazanının patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi, can kaybı veya yaralanma olmadı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde tavuk yemi fabrikasında kazan patlaması sonucu hasar oluştu.
İnciksuyu Mahallesi'nde tavuk yemi fabrikasında basınç kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Savrulan parçalar, fabrikanın dışına düşerken, bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş