Geri dönüşümdeki yangın idari binaya da sıçradı

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle fabrikanın idari binasına sıçradı

Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

MANİSA - Manisa'da Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasının bahçesinde çıkan yangın fabrikanın idari binasına da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ekiplerin yangına müdahalesi zorlaşırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu yangının çevre fabrikalara sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasının bahçesinde atık naylonlardan çıktığı önü sürülen yangına müdahale devam ediyor. Saat 16.30 sıralarında başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesinin 20'den fazla itfaiye aracı, Manisa OSB'nin itfaiye araçları ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de katılımıyla 50'den fazla araçla müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda rüzgarın kuvveti yangınla mücadeleyi zorlaştırırken yer yer patlama sesleri paniğe neden oluyor. Rüzgarın etkisiyle devam eden yangın fabrikanın idari binasına da sıçrarken çevre fabrikalar da yangının kendilerine sıçramaması için önlemlerini almaya çalışıyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yangın sonrası bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.