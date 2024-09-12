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Gercüş İlçesinde Çiftçilere Üzüm Sıkma Makinesi Dağıtıldı

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Gercüş ilçesinde düzenlenen törende çiftçilere yüzde yüz hibeli 64 adet üzüm sıkma makinesi dağıtıldı. Dağıtılan makinelerin çiftçilere daha verimli ve modern bir üretim süreci sağlayacağı belirtildi.

Gercüş ilçesinde çiftçilere yüzde yüz hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatif bahçesinde düzenlenen törene, Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Temin Orhan ve çiftçiler katıldı.

Programda, 64 üzüm sıkma makinesi bağcılık faaliyetlerinde bulunan çiftçilere dağıtıldı.

Vali Canalp, dağıtılan makineler ile üreticilerin bağcılıkta daha verimli ve modern bir üretim sürecine adım atacağını aktararak, "Makineler, saatte 200 kilogram üzüm sıkma kabiliyetine sahip. Çiftçiler, üzüm sıkma işlerini daha hijyen şekilde yapacak, zamandan tasarruf sağlayacak. Bu gibi desteklerle sürekli çiftçilerin yanındayız." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Torlak - Güncel

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