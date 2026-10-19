Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar adıyla ödeme isteyenlere karşı uyardı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar adıyla ödeme isteyenlere karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü adıyla öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası iddiasıyla ödeme isteyenlere itibar edilmemesini istedi. Borçlar e-Devlet'ten kontrol edilmeli, ödemeler Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığı kanallarından yapılmalı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün adını kullanarak öğrenim kredisi borcu veya icra dosyası bulunduğu iddiasıyla ödeme talep eden kişilere itibar edilmemelidir. Vatandaşlarımızın borç bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri, ödemelerini Ziraat Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığının resmi ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.