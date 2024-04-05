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Gençlik ve Spor Bakanlığı 660 Gönüllü Kamp Lideri Alımı Yapacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlik kamplarında görevlendirilmek üzere 660 gönüllü kamp lideri alımı yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre adaylar, 15 Nisan'a kadar "ghgm.gsb.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Gönüllü liderliği havuzunu yenileme ve genişletmeyi amaçlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 660 yeni kamp liderini, rol model, gençleri yönlendiren, grup dinamiklerini etkin yönetebilen, yeteneklerini, bilgisini ve uzmanlığını paylaşan kişiler arasından seçecek.

Takım çalışması ve iletişim becerileri gibi alanlarda kendilerini geliştirme şansı da bulabilecek yeni liderlere üç dönem halinde 6 gün süreyle eğitimler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik kamplarında bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, "Hem konsept hem de uygulamayı geliştirip, güncelliyoruz. Hedefimiz, gençlerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi gençlik kampı programlarıdır." ifadelerini kullandı.

Gençlik kamplarının önemine değinen Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik kamplarımız, gençlerimizin serbest zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kamplar, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişimlerine önemli katkı sağlıyor. Ayrıca kötü alışkanlardan uzak durmalarında, sağlıklı, kaliteli hayat sürmelerinde önemli rol üstleniyor. Gönüllü kamp liderleri ise bu süreçte gençlerimize rehberlik ederek, onların gelişimine doğrudan etki yapıyor. Bu yıl yapacağımız 660 yeni gönüllü kamp lideri alımıyla programımızı daha da güçlendirmeyi ve gençlerimize daha kaliteli bir deneyim sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı illerindeki gençlik kamplarının ücretsiz düzenlendiğini anlatan Bakan Bak, "Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz kamplarımızda kendilerine sağlanan bu imkandan yararlanabiliyor. Ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını Bakanlık karşılıyor. Farklı illerden gelen gençlerimiz arasında kültür aktarımı oluyor. Gençlerimiz yeni arkadaşlıklar ediniyor. İşte bu noktada gönüllü gençlik liderlerimizle gençlerimizin gelişimine katkı sunmak amacındayız. Gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, spor tesislerimiz, genç ofislerimiz ve daha birçok alanla gençlerimizin hayatlarına faydalı şekilde dokunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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