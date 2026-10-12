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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kırıkkale'de yeni spor salonunun açılışını yaptı

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Bakan Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nun açılışını yaptı. Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya arasındaki 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'na ev sahipliği yapan salonda Bak, sporu tabana yayma çalışmalarının süreceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nun açılışını yaptı.

Kırıkkale'deki yeni salon, Ziraat Bankkart ile Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'na ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, sporu tabana yayma, gençlerimizin sporla iç içe olması noktasında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün burada gençlerimizin, sporcularımızın, şampiyonların mücadelesine hep beraber şahit olduk. Yetenekli gençlerimizi, sporcularımızı, antrenörlerimizle birlikte ülkemizin sporuna kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki bu güzel, genç, dinamik, sporcu arkadaşlarımızın içerisinden, gelecekte Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları, bizleri gururlandıracak sporcularımız çıkacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sporculara her türlü desteği sunduğunu vurgulayan Bak, "Gençlerimizle beraber bu altyapıyı daha da güçlendireceğiz. Sporcularımızdan, gençlerimizden, ülkemizin sporuna, şampiyonluklara imza atmalarını bekliyoruz. Buradaki sporcularımız, antrenörlerimiz çok güzel performans sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu şampiyonanın, sporun, kardeşliğin, dostluğun, pekişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gençler sizin gösterdiğiniz azim, gayret ve çalışma, bizi gururlandırıyor. Sizlerin bu başarıları, ülkemizin sporunu daha da ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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