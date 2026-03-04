Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar programında buluştu

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve gençliğin ülkenin geleceği üzerindeki önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eminoğlu ve Vali Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Siirt Üniversitesi yemekhanesinde üniversite öğrencileri, gençlik liderleri ve gönüllü gençlere yönelik yürütülen "Kampüs İftarları" programına katıldı.

Eminoğlu, gençlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
