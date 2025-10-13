Haberler

Gençler Destumi Deresi'nde Temizlik Yaptı

Güncelleme:
Bitlis'te bir grup genç, Destumi Deresi'nin çevresindeki çöpleri topladı. Belediye ekipleri, gençlerin topladığı çöpleri alarak Katı Atık Bertaraf Merkezi'ne götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir grup genç, derenin etrafında temizlik yaptı.

Topladıkları çöpleri poşetlere dolduran gençler, belediye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, poşetleri bölgeden alarak, Katı Atık Bertaraf Merkezi'ne götürüldü.

