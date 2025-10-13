Gençler Destumi Deresi'nde Temizlik Yaptı

Bitlis'te bir grup genç, Destumi Deresi'nin çevresindeki çöpleri topladı, belediye ekipleri poşetlere doldurulan çöpleri bölgeden aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir grup genç, derenin etrafında temizlik yaptı.

Topladıkları çöpleri poşetlere dolduran gençler, belediye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, poşetleri bölgeden alarak, Katı Atık Bertaraf Merkezi'ne götürüldü.