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Balıkesir'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Marmara Bölge Finali sona erdi

Balıkesir'de Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Marmara Bölge Finali sona erdi
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Marmara Bölge Finali, Balıkesir'de 350 yarışmacının katılımıyla tamamlandı. Bilgi, şiir, ses ve tiyatro kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yıl 11'incisi düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Marmara Bölge Finali, Balıkesir'de tamamlandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 8-11 Haziran'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, bölge illerinden yaklaşık 350 yarışmacı katıldı.

Yarışmalarda gençler, bilgi, şiir, ses ve tiyatro kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti. Etkinliklerin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yaptığı açıklamada, gençlerin sporun yanı sıra sanat ve kültür alanlarında da kendilerini göstermelerini önemsediklerini belirtti.

Yarışmaların gençlerin gelişiminde önemli bir basamak olduğunu aktaran Özalp, bölge finallerini kentte başarıyla tamamlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, katılan ve emek veren tüm gençleri kutladı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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