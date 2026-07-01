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10 milyon TL'lik kaçak akaryakıtı piyasaya sürmeye hazırlanan 5 şüpheli gözaltına alındı

10 milyon TL'lik kaçak akaryakıtı piyasaya sürmeye hazırlanan 5 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonda, tanınmış firmaların sahte etiket ve bidonlarıyla piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 milyon TL değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen operasyonda, tanınmış firmaların markalarına ait sahte etiket ve bidonlarla piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 milyon TL değerinde kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. 1 depo/üretim yeri ile 3 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 10 milyon TL olan 6 bin 400 litre akaryakıt/dizel, 3 bin 120 litre madeni-minarel yağ, 1 ısıtma/kaynatma tankı, 2 sıvı dolum makinesi, 1 endüstriyel kodlama makinesi, 1 lazer markalama makinesi, 2 folyo kapatma makinesi, 1 hava kompresörü, 3 adet sıvı aktarıma yarayan santrifüj pompa, 1 sayaçlı pompa, 2 kapak kapatma aparatı takılı şarjlı matkap, 1 ısıtıcı makinesi, 644 bin 820 piyasada çeşitli tanınmış firmaların markalarına ait sahte etiket, 16 bin 575 çeşitli markalara ait koli, bin 445 çeşitli markalara ait plastik bidon, 61 bin 40 çeşitli markalara ait etiketsiz plastik boş bidon, 51 bin kapak folyosu, 1 folyo kapak yapıştırma makinası ele geçirildi.

Piyasaya kaçak akaryakıt sürmeye hazırlanan 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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