Gelibolu'da fırınlar denetlendi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Zabıtalar fiyat tarifeleri hakkında da uyarılarda bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ramazan ayı dolayısıyla yapılan kontrollerde, zabıta ekipleri hijyen kuralları ve ekmek gramajları titizlikle incelerken, fiyat tarifelerine uyulması konusunda işletmelere bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Denetimlerde üretim alanları, personel temizliği ve kullanılan malzemelerin muhafaza koşulları da kontrol edildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
