Geleneksel Oyunlar Tırı Ağrı'da Çocuklarla Buluştu
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı'da çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyerek unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları tanıttı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı'da çocuklarla bir araya getirildi.
Ağrı Millet Bahçesi Hangar önüne konuşlandırılan tırdaki etkinliklerde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.
Halat çekme, mangala, masa güreşi ve çuval yarışı gibi oyunları deneyimleyen çocuklar doyasıya eğlendi.
Vali Yardımcısı Tuncay Karataş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de çocukları ziyaret edip alanda incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA / Elvan Demir - Güncel