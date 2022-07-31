Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, elindeki kağıdı gösterip "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi

KOCAELİ - Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de KPSS heyecanı yaşandı. Geç geldiği için ikinci oturuma alınmayan vatandaşlardan biri, görevlilere elindeki kağıdını gösterip, "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi.

Her sınav dönemi olduğu gibi İzmit Mesleki ve Teknik Lisesi'nde de birçok aday sınava girdi. Sabah 10.00'da yapılan ilk oturumun ardından 14.45'te ikinci oturum için adaylar tekrar merkeze geldi. 14.30'da kapanan kapının ardından 14.32'de gelen aday sınava alınmadı. Sınava geç geldiği için alınmayan vatandaş görevlilere kağıdını göstererek, "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi.

Eşini sınava getiren Ferhat Yanci, "Eşimi sınava getirdim. İnşallah bu sene, doğru tercihlerle geçer. Türkiye'nin neresi olduğu hiç önemli değil. Bütün topraklar bizim topraklarımız. Nasip olursa sınıf öğretmenliği için girdi. Hayırlısıyla bekliyoruz" dedi.

Feyyaz Sarıgül ise "Eşim 3 dönemdir giriyor. Bu dönem de iyi hazırlandı. Yaklaşık 5-6 aydan beri hazırlanıyor. İnşallah iyi geçecek. Sınava geç kalanlar oldu az önce. Onlara da sağlık olsun diyelim" diye konuştu.