Gazipaşa'da yerli buğday tohumu karakılçık ekimi yapıldı

Gazipaşa Belediyesi tarafından karakılçık buğdayını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla başlatılan proje kapsamında, Pazarcı ve Beyobası mahallelerindeki belediyeye ait 6 dönüm tarım arazisine karakılçık buğdayı ekildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerli buğday tohumu karakılçıkın ekimi yapıldı.

Gazipaşa Belediyesi tarafından karakılçık buğdayını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla başlatılan proje kapsamında, Pazarcı ve Beyobası mahallelerindeki belediyeye ait 6 dönüm tarım arazisine karakılçık buğdayı ekildi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, gazetecilere, yerli üretim çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

İlçede 2 yıldır ata tohumu olan karakılçık buğdayını ektiklerini belirten Yılmaz, "Bugün karakılçık buğdayımızı Gazipaşa'nın verimli topraklarıyla buluşturduk. İki yıl önce başlattığımız Ata tohumlarımızı artırma seferberliğine devam ediyoruz. Besin değeri çok yüksek olan buğdayımız, atalarımızın bizlere bıraktığı en büyük miraslarımızdandır. Ata tohumlarımızın üretimini devam ettirip, çoğalttıktan sonra ekim yapmak isteyen üreticilerimizle paylaşıyoruz. Hedefimiz atalarımızdan kalan yerli tohumu ülkemizde ve Gazipaşa'mızda yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Belediye olarak ekimden hasada kadar bütün yetiştirme aşamalarını takip ettiklerini dile getiren Yılmaz, temiz ve sağlıklı bir tohumun elde edilmesi için özen gösterdiklerini kaydetti.