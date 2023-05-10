Gaziemir Belediyesi Çevre ve Geri Dönüşüm Projelerini Tanıttı

Gaziemir Belediyesi, 2. Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'nda çevre ve geri dönüşüm projelerini tanıtırken nükleer atıklara dikkat çekti. Belediye, geri dönüşüm bilincinin kazanılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılması için eğitimler düzenliyor ve özel çalışmalar yürütüyor.

Gaziemir Belediyesi, 2. Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'ndaki standında çevre ve geri dönüşüm projelerini tanıtırken 'Gaziemir'in Çernobil'i olarak bilinen nükleer atıklara da dikkat çekiyor.

Gaziemir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı'nda yerini aldı. Belediyenin geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmaların anlatıldığı stantta, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın 'duran adam' eylemi ile ülke gündemine taşıdığı ve normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon yayan atıklar hakkında ziyaretçilerle ayrıntılı bilgi veriliyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü adımlar atmak için 2022 yılında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuran belediye, sıfır atık sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülebilmesi için de özel çalışmalar yürütüyor.

Geri dönüşüm bilincinin kazanılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılması için eğitimler düzenleyen belediye, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, 4 noktadaki Mobil Atık Getirme Merkezi ve ilçeye yerleştirdiği 400 atık kumbarasıyla geri dönüştürülebilen atıkları çöpten topluyor. Buralarda toplanan kağıt, plastik, cam, metal, elektronik atık, bitkisel atık yağ, pil gibi atıklar lisanslı firmalar tarafından toplanarak geri dönüşüm endüstrisine kazandırılıyor.

4 yılda 242 ton giysiyi ekonomiye kazandırarak 3 milyar 274 milyon litre suyu koruyan belediye, 120 ton bitkisel atık yağ toplayarak 120 milyar litre suyu kirlenmekten kurtardı. 4 yılda 5 bin 522 ton atık kağıdı ekonomiye kazandıran belediye, 94 bin ağacı kesilmekten kurtardı. Belediye, 7 bin 686 öğrenciye ise geri dönüşüm eğitimi verdi.