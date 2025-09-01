Gaziantep'te Yağlık Mısır Hasadı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 10 bin dekar alanda ekili yağlık mısır hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde toplamda 10 bin dekar alanda ekili olan yağlık mısırın hasadına başlandığını söyledi.

Bölgede dekar başına yaklaşık 900 kilo rekolte beklendiğini, üründe bu yıl yüzde 25 verim kaybının yaşandığını ifade eden Erdoğan, genelde ikinci ürün olarak ekilen mısırın alım fiyatının TMO tarafından 11 bin 300 lira olduğunu kilo başına 600 lira destekle 11 bin 900 lirayı bulduğunu ifade etti.

Çiftçi Bilal Yetim ise 200 dekar alanda mısır yetiştirdiğini, kuraklığa rağmen kendi tarlasından dekar başına yaklaşık bin 400 kilo rekolte beklediğini dile getirdi.