Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen iş yerine kapatma cezası verildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik rutin denetim gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışta bulundurduğu belirlenen bir market hakkında yasal işlem uygulanırken, iş yeri de kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının her türlü ticari kaygının üzerinde olduğunu belirtti.

Halkın sağlığı için sahada olduklarını ifade eden Tahmazoğlu, "Zabıta ekiplerimiz, yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir marketi kapattı. Kurallara uyan, işini dürüstçe yapan esnafımızın her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın sağlığını riske atan, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunan işletmelere karşı hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.