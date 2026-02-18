Haberler

Gaziantep'te Haydi Ekmek büfelerinde ramazan pidesi satılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Haydi Ekmek' büfelerinde ramazan pidelerini bu yıl da 20 liradan satışa sunacağını duyurdu. 350 gram olarak hazırlanacak pideler, iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "Haydi Ekmek" büfelerinde ramazan pidesi bu yıl da 20 liradan satılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pideleri, bereketi ve paylaşma kültürünü simgeleyen özel lezzetiyle sofralardaki yerini alacak.

Bereket ve paylaşmanın simgesi olan pideler, 350 gram olarak hazırlanacak. Böylece vatandaşlar, uygun fiyatla kaliteli ve taze pideye ulaşma imkanı bulacak.

Pideler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 20 liradan satışa sunulacak.

Kaynak: AA " / " + Adsız Günebakan -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Komisyon raporu sonrası süreçte atılacak ilk adımı paylaştı: Şimdi...
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Karar verildi! Yıldız isim Fener'in yeni kaptanı olacak
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti