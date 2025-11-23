Gaziantep'te Mısır Hasadı Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yağlık dane ve silajlık mısır hasadına başlandı.

Araban Ovası'nda bu yıl yağlık dane ve silajlık mısırda yaklaşık 12 bin dönüm alanda hasat yapılıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nda hasadına başlanılan yağlık dane ve silajlık mısıra ülkenin birçok bölgesinden yoğun talep olduğunu söyledi.

Özellikle silajlık mısırın ülke ve bölgedeki büyükbaş canlı hayvan besicilerine önemli katkı sağladığını ifade eden Altun, "Bu yıl yağlık dane ve silajlık mısır ürününün kalite ve rekoltesinden memnunuz." diye konuştu.

Altun, Araban Ovası'nın verimli topraklarında bu yıl yağlık dane mısır hasadında dönüm başına bin kilogram verim alınırken silajlık mısır hasadında da dönüm başına 5 bin ile 6 bin kilogram arasında verim alındığını kaydetti.