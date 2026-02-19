Haberler

Gaziantep'te kuyumcu soygunu kamerada

Güncelleme:
Gaziantep'te maskeli üç kişi, bir kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirip, 1 kilo altın çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrası yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, birisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 17 Şubat günü Vatan Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P. (17), İ.H.Ç. (17) ve E.Y.Ç. (17), buradaki çalışanı biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemesi ve araştırmaların ardından altınları çalan 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.P ve İ.H.Ç. tutuklanırken, E.Y.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kuyumcuyu darbedip biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra altınları aldıkları soygun anı yer aldı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
