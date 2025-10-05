Haberler

Gaziantep'te Kuruyemiş İmalatında Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te GATEM Toptancılar Sitesi'nde bir kuruyemiş iş yerinin üst katında çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangına yaklaşık 10 araç ve 25 personel ile müdahale edildi.

Gaziantep'te kuruyemiş imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

GATEM Toptancılar Sitesi 60415 Nolu Cadde'de kuruyemiş imalatı yapılan iş yerinin depo olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 araç ve 25 personelin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

Ünlü sunucu İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.