Gaziantep'te Kuruyemiş İmalatında Yangın
Gaziantep'te GATEM Toptancılar Sitesi'nde bir kuruyemiş iş yerinin üst katında çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangına yaklaşık 10 araç ve 25 personel ile müdahale edildi.
GATEM Toptancılar Sitesi 60415 Nolu Cadde'de kuruyemiş imalatı yapılan iş yerinin depo olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 araç ve 25 personelin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel