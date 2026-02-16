Haberler

Gaziantep'te hatalı park eden ağır vasıta araç sahiplerine 914 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te yapılan denetimlerde hatalı park eden 734 ağır vasıta araç sahibine toplamda 914 bin 564 lira ceza kesildi.

Gaziantep'te hatalı park eden ağır vasıta araç sahiplerine 914 bin lira cezai işlem uygulandı.

Emniyetten Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, hatalı park yapan sürücülere yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda bir haftada yapılan denetimlerde 734 ağır vasıta araç sahibine 914 bin 564 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin

Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Berlin'deki festivale Özgü Namal'ın 'Türkiye' yanıtı damga vurdu

''Türkiye'' sorusuna verdiği yanıtla festivale damga vurdu