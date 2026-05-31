Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişini organize eden, onları alıkoyup darbederek ailelerinden para talep eden 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent genelinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişini organize ettikleri, ülkeye getirdikleri düzensiz göçmenleri alıkoyup darbettikleri, bu görüntüleri kayıt altına alarak göçmenlerin yurt dışındaki ailelerine gönderip zorla para talebinde bulundukları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.K, Y.T, C.A, R.B.K, S.A.K, M.İ.K. ve A.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D.B. ile D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 fişek, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
