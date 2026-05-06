Gaziantep'te fırtınanın hasar tespiti sürüyor; çatılardaki zarar dron kamerasında

GAZİANTEP'te 3 Mayıs'ta etkili olan sağanak, fırtına ve dolu nedeniyle zarar gören iş yerleri ve evlerde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kent genelinde uçan çatılar ve hasar gören evler dronla görüntülendi.

3 Mayıs'ta, 20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağışın düştüğü Gaziantep'te uzmanlar tarafından 'süper hücre' olarak adlandırılan sağanak, fırtına ve dolunun etkisi ile kent genelinde birçok iş yeri, bina ve araçta hasar oluştu. Gaziantep Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, kentte hasar tespit çalışmaları başlattı. Ekipler sağanağın etkili olduğu ve hasar alan noktalarda teknik incelemelerde bulunurken, vatandaşlar ise yaşanan doğal afetin ardından hasar tespiti için çalışma yapılmasından memnun kaldıklarını ve zararlarının karşılanması noktasında destek beklediklerini söyledi.

'BİNA SAKİNLERİNİN TAMAMI MAĞDUR OLDU'

Fırtınada çatısı uçan binanın yöneticisi Hasan Polat, yaşanan afetten dolayı apartmanda yaşayanların mağdur olduğunu söyledi. Binaların çatılarının olmaması ve yağan yağmurun evlere sızması nedeniyle evlerin içinde de önemli hasarlar yaşandığını söyleyen Polat, "Özellikle üst katlarda yaşayan vatandaşlar çok mağdur. Çatılar olmadığı için evlerin içine su sızıntıları yaşanıyor. Hasat tespitleri yapılıyor. Bu noktada devletimizden destek bekliyoruz. Devletimizin bu doğal afetin ardından zaman kaybetmeden hasat tespitine gelmesi ise bizi sevindirdi" diye konuştu.

'DEVLETİMİZİN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUZ'

Apartmanda yaşayan Süleyman Tiryaki, çatıların ve duvarların zarar gördüğünü söyledi. Yaşanan afet olayının ardından hasar tespit çalışmalarının başlatılmasından memnun olduklarını söyleyen Tiryaki, "Evlerimizi ve binalarımızı su bastı. Çok mağduruz. Çatılarımız tamamen uçtu. Büyük zararlar var. Devletimiz desteğini göstermeye başladı. Memnunuz bu çalışmalardan ama tadilatların bir an önce yapılması gerekiyor. Binaların üzerinde kalan çatı parçaları halen çok büyük tehlike arz ediyor" dedi.

'CAN KAYBI OLMADIĞI İÇİN ŞÜKREDİYORUZ'

Burak Bircan ise sahibi olduğu işletmeye başka binanın çatısından uçan çatı parçalarının çarparak zarar verdiğini söyleyerek, "Felaket başımıza geldi. Daha kötüsü olmadı diye şükrediyoruz. Sağanak ve fırtınanın etkisi ile çatılar uçtu, başka binalara çarptı zarar verdi. İş yerlerine çarptı, zarar verdi. Hasar tespit çalışmaları başladı. Benim işletmeme karşı binadan gelen çatı parçaları çarptı, duvar yıkıldı. Kapıda dolaplarımıza zarar verdi. Can kaybı yaşanmadı buna şükrediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Beykent Mahallesi'nde birçok binanın çatısı uçtu. Binanın uçan ve hasar alan çatıları dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı