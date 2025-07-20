Gaziantep'te Antep Fıstığı Hasadı İçin Jandarma Nöbete Başladı

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Gaziantep'te Antep fıstığı hasat sezonunun başlamasıyla birlikte jandarma, fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak için nöbet tutmaya başladı. Üreticilerin emeklerini korumak amacıyla Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan ve havadan denetimlere başlandı.

Gaziantep'te hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte jandarma Antep fıstığı için nöbete başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların önemli geçim kaynağı olan fıstığın hasat döneminin başlamasıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik ve Komando Timlerinin fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak için nöbet tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üreticimizin emeğini korumak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla Oğuzeli, Yavuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde karadan yaya ve motorlu devriye denetimlere başladık. Denetimler havadan dron destekli olarak da sürdürülüyor. Fıstık sezonunun başlamasıyla birlikte komando timlerinin de katılımıyla daha da artırılan güvenlik önlemleri, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçluların tespiti açısından büyük öneme sahiptir. Alınan önlemler, çiftçimizin mağduriyetini gidermek ve emek hırsızlıklarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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