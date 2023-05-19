Gaziantep'te 19 Mayıs Fener Alayı Düzenlendi

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Valilik koordinasyonunda düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Yürüyüşe Togg da eşlik etti.