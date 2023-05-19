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Gaziantep'te 19 Mayıs Fener Alayı Düzenlendi

Gaziantep'te 19 Mayıs Fener Alayı Düzenlendi

Güncel Haberler

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Valilik koordinasyonunda düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Yürüyüşe Togg da eşlik etti.

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Gaziantep Lisesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açtı.

Yürüyüşün başlamasıyla katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Cadde boyunca çevredekilerin alkışlarıyla destek verdiği yürüyüşe, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile eşlik edildi.

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Kaynak: AA / Gamze Nur Sarı - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep Güncel Haberler

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