Gaziantep'te 1500 Aileye Eğitim Yardımı

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesi kaymakamlığı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi 1500 aileye toplamda 4,5 milyon lira eğitim yardımında bulunacak.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kaymakamlık 1500 ihtiyaç sahibi aileye maddi destek yardımında bulunacak.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamlığımız tarafından 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3294 Sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık kriterini sağlayan bin 500 ailemize kişi başı nakdi 3 bin lira olmak üzere toplam 4,5 milyon lira eğitim yardımı yapılacak olup, başvurular 25 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında alınacaktır."

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel
Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum

Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

