Gansu Eyaleti, Sichuan Biberi Yetiştiriciliğinde Önemli Bir Atılım Yapıyor
Çin'in Gansu eyaletine bağlı Tianshui kentinin Gangu ilçesi, Sichuan biberi tarımında büyük bir gelişim gösterdi. İlçede 14.667 hektar alanda biber ekimi yapılıyor ve ticaret, lojistik ile e-ticaret entegrasyonu sağlanıyor.
TİANSHUİ, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Tianshui kentine bağlı Gangu ilçesi son yıllarda Sichuan biberi yetiştiriciliğinde büyük bir atılım yaptı.
Ticaret, depolama, lojistik, işleme, paketleme ve e-ticaret entegrasyonunu gerçekleştiren kent, kapsamlı bir ticaret ve dağıtım hizmet merkezi kurdu. İlçede an itibarıyla Sichuan biberi ekimi yapılan yaklaşık 14.667 hektar tarla bulunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel