Gansu Eyaleti, Sichuan Biberi Yetiştiriciliğinde Önemli Bir Atılım Yapıyor

Gansu Eyaleti, Sichuan Biberi Yetiştiriciliğinde Önemli Bir Atılım Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Tianshui kentinin Gangu ilçesi, Sichuan biberi tarımında büyük bir gelişim gösterdi. İlçede 14.667 hektar alanda biber ekimi yapılıyor ve ticaret, lojistik ile e-ticaret entegrasyonu sağlanıyor.

TİANSHUİ, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Tianshui kentine bağlı Gangu ilçesi son yıllarda Sichuan biberi yetiştiriciliğinde büyük bir atılım yaptı.

Ticaret, depolama, lojistik, işleme, paketleme ve e-ticaret entegrasyonunu gerçekleştiren kent, kapsamlı bir ticaret ve dağıtım hizmet merkezi kurdu. İlçede an itibarıyla Sichuan biberi ekimi yapılan yaklaşık 14.667 hektar tarla bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Tercih ettiği kostümle sıcak havaya adeta meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.