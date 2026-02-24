Haberler

Gana ile Japonya arasında 20 milyon dolarlık sağlık hibesi anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana, sağlık hizmetlerini iyileştirmek için Japonya ile 20 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı. Anlaşma, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve uygun maliyetli sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasını hedefliyor.

Gana ile Japonya, Gana'nın sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile Japonya'nın Akra Büyükelçisi Hiroshi Yoshimoto, Gana'nın kuzey bölgesindeki seçili hastanelerde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 milyon dolarlık hibe anlaşmasına imza attı.

Ablakwa, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu hibenin özellikle sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve uygun maliyetli sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Sağlık hizmetlerine erişimin mevcut yönetimin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Ablakwa, Gana ile Japonya'nın etkili diplomatik işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Amedspor kabustan 90+5'te uyandı

Kabustan 90+5'te uyandılar! Süper Lig'e çıkma yolunda kritik zafer
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım

''Fenerbahçe'de bunları çok yaşadım''
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Kim Kardashian'a benzemek için estetik yaptıran fenomen hayatını kaybetti: 2 kişi cinayetten tutuklandı

Kim Kardashian'a benzemek istiyordu! Ünlü fenomenin acı sonu
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler