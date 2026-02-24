Gana ile Japonya arasında 20 milyon dolarlık sağlık hibesi anlaşması

Gana ile Japonya, Gana'nın sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa ile Japonya'nın Akra Büyükelçisi Hiroshi Yoshimoto, Gana'nın kuzey bölgesindeki seçili hastanelerde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 milyon dolarlık hibe anlaşmasına imza attı.

Ablakwa, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu hibenin özellikle sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve uygun maliyetli sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Sağlık hizmetlerine erişimin mevcut yönetimin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Ablakwa, Gana ile Japonya'nın etkili diplomatik işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.