Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Sırasında Tüfekle Havaya Ateş Açıldı

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Sırasında Tüfekle Havaya Ateş Açıldı
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Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları esnasında bir kişi tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş etme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından yapılan kutlamalar sırasında bir kişi elindeki tüfekle havaya ateş açtı.

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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