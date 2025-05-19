Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Sırasında Tüfekle Havaya Ateş Açıldı

Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş etme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından yapılan kutlamalar sırasında bir kişi elindeki tüfekle havaya ateş açtı.

O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.