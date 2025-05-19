Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Sırasında Tüfekle Havaya Ateş Açıldı
Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları esnasında bir kişi tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağcılar'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş etme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından yapılan kutlamalar sırasında bir kişi elindeki tüfekle havaya ateş açtı.
O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel