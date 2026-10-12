Haberler

Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı için karaborsa bilet satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yarın oynanacak maçta karaborsa bilet satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından adres ve kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon

Ordu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon düzenlendi
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş