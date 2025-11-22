Haberler

G20 Zirvesi'nde Afrika İçin Ticaret ve İklim Finansmanı Çağrısı

Güncelleme:
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, G20 Zirvesi'nde Afrika'nın ticaret ve iklim finansmanı konularında adil erişim sağlanması gerektiğini vurguladı. Bio, Afrika içi ticaretin artırılması ve iklim finansmanı taahhütlerinin yerine getirilmesi için uluslararası işbirliğine çağrıda bulundu.

PORT Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, "G20, herkes için refah ve ilerlemenin küresel bir hedef olduğu daha barışçıl bir dünya inşa etmek için çalışmalıdır." dedi.

Bio, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nin liderler oturumunda konuştu.

Ticaretin yalnızca malların sınırları aşmasından ibaret olmadığını ifade eden Bio, Afrika'daki 1,4 milyardan fazla insan için fırsatlar yaratmak ve kıta genelinde istihdam ile refah üretme imkanı oluşturmak anlamına da geldiğini belirtti.

Bio, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi'nin etkin biçimde uygulanması yoluyla Afrika içi ticareti artırmaya kararlı olduklarının altını çizerek, bu sistemin, küçük işletmeleri güçlendiren, denize kıyısı olmayan toplulukları birbirine bağlayan ve bölgesel değer zincirlerini ortaya çıkaran bir yapı olduğuna dikkati çekti.

Bunu tek başlarına yapamadıklarını dile getiren Bio, G20'ye şu çağrıyı yaptı:

"Küresel ticaret kurallarını Afrika ihracatçılarının adil erişimini sağlayacak şekilde reforme etmeye, ticareti kolaylaştırmaya, dijital koridorlar ve yeşil lojistiğe yatırım yapmaya, kadın ve genç girişimcilerin etkin katılımını sağlamak amacıyla serbest ticaret anlaşmalarının tam uygulanmasını desteklemeye çağırıyoruz."

Kalkınma finansmanının, hayır anlayışından stratejiye dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Bio, Afrika'nın eksiğinin hırs değil, uygun maliyetli sermaye olduğunu ifade etti.

Bio, iklim finansmanı taahhütlerinin ölçeğini artırmanın gerekli olduğunu söyleyerek, Afrika'nın, küresel emisyonların yüzde 4'ünden daha azına katkı yapmasına rağmen en yüksek iklim maliyetini üstlendiğini anlattı.

G20'nin, 100 milyar dolarlık iklim zararı finansmanı taahhüdünün yerine getirilmesi, Kayıp ve Zarar Fonu'na erişimin hızlandırılması gerektiğini aktaran Bio, küresel barış ve güvenliği ilerletmek için G20'nin, küresel güvenlik sorunlarını besleyen artan yoksulluk, ekonomik eşitsizlik ve adaletsizlik meselelerini çözme çabalarına öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

Bio, "G20, herkes için refah ve ilerlemenin küresel bir hedef olduğu daha barışçıl bir dünya inşa etmek için çalışmalıdır." dedi.

Afrika'daki 20'den fazla ülkenin, sorumsuz borçlanma nedeniyle değil, yapısal olarak adaletsiz bir sistemde borçlanmak zorunda kaldıkları için yüksek borç sıkıntısı riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Bio, birçok Afrika ülkesi için borçlanmanın ve borç servis maliyetinin son derece yüksek olduğunu ve bu durumun, kaynakların sağlık, eğitim ve altyapı gibi kritik sektörlerden uzaklaştırılmasına neden olduğunu ifade etti.

"Borcu dirence bağlayan yeni bir borç-iklim-kalkınma mutabakatına ihtiyaç vardır." diyen Bio, G20 ülkelerini, mali alan, finansal yenilik ve kurumsal kapasiteyi yeni bir küresel ekonomik mimarinin temeli olarak gören çok yönlü bir yaklaşım benimsemeye çağırdı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
