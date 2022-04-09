'Future of Technology' webinarında nesnelerin interneti teknolojileri konuşuldu

Vodafone Business'ın Inbusiness Dergisi iş birliğiyle düzenlediği "Future of Technology" çevrim içi seminer (webinar) serisinin ikincisi gerçekleştirildi.

Vodafone Türkiye açıklamasına göre, "Nesnelerin İnterneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi" temasıyla gerçekleştirilen webinarda, dijital dönüşümün en önemli anahtarlarından olan nesnelerin interneti teknolojileri konusunda sektör paydaşlarının düşünce ve deneyimlerine yer verildi.

Açıklamada erkinlikteki konuşmasına yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Vodafone Grubu, bağladığı nesne sayısı itibarıyla dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda. 2013 yılında ilk defa IoT alanında Gartner tarafından lider seçildik ve 8 yıldır da Nesnelerin İnterneti Bağlantı Servislerinde lider seçilmeye devam ediyoruz.

Dünya lideri olan grubumuzun yetkinliğinden aldığımız güçle, üretimden perakendeye, lojstikten tarıma birçok sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz çözümler ve ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz çözümler sayesinde müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"35 binin üzerindeki kurumsal müşterimizin nesnelerinin bağlantısını sağlıyoruz"

Türkiye'de nesnelerin interneti pazarına yön vermeyi en önemli misyonlarından biri olarak gördükleri dile getiren Kestioğlu, şunları kaydetti:

"35 binin üzerindeki kurumsal müşterimizin nesnelerinin bağlantısını sağlıyoruz. Profillerin uzaktan yüklenebilmesi ve değiştirilebilmesini sağlayan eSIM teknolojisini sadece mobil cihazlarda değil M2M cihazlarında da sunuyoruz. Sunduğumuz dar bant makineler arası haberleşme teknolojisi (NB-IoT) sayesinde Nesnelerin İnterneti cihazlarının en önemli zorluğu olan bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz.

Red Kontrol ile, makine ve üretim takibinden ısı ve nem takibine, çalışan lokasyon takibinden forklift takibine, enerji tüketimi takibinden envanter takibine ihtiyaç duyulan verileri projelendirip işletmelerin verimliliğini artırabiliyoruz. Red Enerji sayesinde müşterilerin enerji tüketen cihazlarını uzaktan kontrol edebilmesine olanak sunuyoruz. Müşterilerimizin kazanımlarına baktığımızda da yüzde 33'e varan enerji tasarrufu sağlıyoruz."

"5G'nin gelmesiyle nesnelerin internetinde devrim yaşanacak"

Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Oğuz Çidam ise nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi teknolojilerin artık hayatın birçok alanına girdiğini ifade etti.

Çidam, "IDC'nin yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarına göre dünya çapında nesnelerin interneti harcamaları bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşacak. Türkiye'ye baktığımızda ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimlerle 3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeli bulunuyor." yorumunu yaptı.

"Vodafone Business olarak Nesnelerin İnterneti çözümlerimiz ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. E-SIM sayesinde kullanıcılar, hem donanımlarındaki SIM kartları takmak, değiştirmek için efor sarf etmekten ve ücret ödemekten kurtuluyor hem de süreçlerinde aksama olmadan daha az atık üreterek bunu gerçekleştirebiliyorlar. " diyen Çidam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital Tarım sayesinde çiftçiler sürdürülebilir tarıma geçiyor, erken uyarı sistemleri ile sulama, gübreleme ve ilaçlamalarını azaltan çiftçiler kaynakları daha verimli kullanıyor.

Red Enerji, elektrik tüketimi bilgisini toplayan, toplanan verinin merkezi yazılıma iletilmesini sağlayan ve bu verinin anlık ya da geçmişe yönelik olarak raporlanması, alarmlar oluşturması, karşılaştırma yapması, kullanıcıyı bilgilendirmesi ve uzaktan kontrol edilmesini tek ekrandan sağlayan uçtan uca tasarlanmış bir Nesnelerin İnterneti çözümü olarak dikkat çekiyor. Özellikle 5G'nin gelmesiyle birlikte nesnelerin interneti tarafında bir devrim yaşanacak. Şu anda tüm dünyada bunun örneklerini görüyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ise internete sadece insanların değil, makinelerin de bağlandığını, nesnelerin internetinin, 5G altyapısıyla çok daha çeşitli uygulamaları beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Öte yandan, webinar serisinin ikinci buluşmasında "Nesnelerin İnterneti: Üretim, Verimlilik ve Ekonomi Nasıl Değişecek?" isimli panel, Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Oğuz Çidam, HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal ve Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.???????