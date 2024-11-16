Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, "Futbol Kulüpleri İklim İttifakı" kuruldu.

Bakü'deki COP29 alanında, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin desteğiyle Azerbaycan'ın Karabağ Kulübü ile Avrupa Kulüpler Birliğinin ortak organizasyonunda yeni kurulan Futbol Kulüpleri İklim İttifakı tanıtıldı.

İttifakta, Karabağ'ın yanı sıra İngiltere'nin Liverpool ve Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid ve Real Betis, İtalya'nın Udinese, Portekizin'in Porto, Brezilya'nın Flamengo, İsveç'in Malmö takımları yer aldı.

Türkiye'den ise Galatasaray ve Fenerbahçe takımları İttifaka katılım sağladı.

Tanıtım etkinliğine, teknik direktör Fatih Terim de özel davetli olarak katıldı.

Etkinliğe katılan yetkililer, Futbol Kulüpleri İklim İttifakı'nın kuruluşuna ilişkin bildiriye imza attı.

İttifaka katılım sağlayan takımlar, iklim konusuna daha fazla hassasiyet gösterecek ve bununla ilgili projeler gerçekleştirecek.