Haberler

Fransa ve Vietnam, havacılık ve kritik mineraller dahil çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa ve Vietnam, Paris'te havacılık, sivil güvenlik ve kritik mineraller dahil çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzaladı.

Fransa ve Vietnam, Paris'te havacılık, sivil güvenlik ve kritik mineraller dahil çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı başkent Paris'te Elysee Sarayı'nda ağırladı.

İki ülke arasında havacılık, sivil güvenlik, kritik mineraller ve sağlık gibi çeşitli sektörlere ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, söz konusu anlaşmaların imzalanmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Fransa ile Vietnam arasındaki ilişkileri??????? Ekim 2024'te "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiklerini hatırlatan Macron, savunma konusunun iki ülke arasındaki ortaklığın temelini oluşturmasına??????? karar verdiklerini belirtti.

Macron, Fransız Donanmasının son aylarda Vietnam limanlarında çok sayıda mola verdiğini aktararak, "Hint-Pasifik (bölgesinde) seyrüsefer özgürlüğünün önemini yeniden ifade etmek için birlikte hareket ediyoruz." dedi.

"Güvenli, öngörülebilir, istikrarlı ve sadık ortaklar istiyoruz"

Lam'ın Fransa ziyareti kapsamında iki ülkenin sanayilerinin yakınlaşmasının???????, Vietnam'ın deniz sınırlarının güvenliğine katkı sağlayacağını ifade eden Macron, iki ülkenin de Avrupa Birliği (AB) ile Vietnam arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasından yana olduğunu dile getirdi.

Macron, Vietnam'ın yer gözlem uydusu satın alma konusunda Fransa'ya güvendiği için Lam'a teşekkür ederek, "Birlikte aynı vizyonu dile getirdiğimizi düşünüyorum: kimsenin güdümünde olmak istemiyoruz. Bağımsız uluslar olarak kalmak, stratejik özerkliğimizi korumak ve dolayısıyla güvenli, öngörülebilir, istikrarlı ve sadık ortaklar istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilimin, Myanmar'daki krizin ve Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır krizinin dikkatlerini çeken tehditler olduğunu vurguladı.

Lam ise Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nin başarısından ötürü Macron'u tebrik ederek, zirve kapsamında uzay güvenliği ve ekonomisi hakkında yürütülen görüşmelerden memnun olduklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi dönemini yaşadığı değerlendirmesinde bulunan Lam, "Siyasette güven, pusulamız olmalı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ekranlara dönüş: 'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip değişimiyle gündemde

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ekranlara döndü: Değişimi şaşırttı
Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakıma kaldırıldı

Müzik dünyasını üzen haber: Ünlü şarkıcı yoğun bakıma kaldırıldı
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı