Fransa Senatosu Emeklilik Reformunu Reddetti

Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senato, Ulusal Meclisin 12 Kasım'da onayladığı tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasına yönelik tasarıyı reddetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız Senatosunda sosyal güvenlik bütçesi kapsamına giren emeklilik reformunun askıya alınması tasarısı görüşüldü.

Senatoda yapılan oylamada, tasarı 108'e karşı 190 oyla reddedildi.

Aşırı sağın çoğunlukta olduğu Senato böylece Sebastien Lecornu hükümetinin "Sosyalistlere verdiği bir taviz" olarak değerlendirdikleri emeklilik reformunun askıya alınması kararına karşı çıktı.

Nihai oylama için tekrar Ulusal Meclise gönderilecek tasarının kabul edilmesi bekleniyor.

Ulusal Mecliste 12 Kasım'da yapılan ilk oylamada emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran tartışmalı emeklilik reformunun Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik teklif 146'ya karşı 255 oyla kabul edilmişti.

Başbakan Lecornu, 14 Ekim'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini bildirmişti.

Meclisin en büyük solcu partilerinden Sosyalist Parti (PS), parlamentoda aradığı desteği bulamayan Lecornu hükümetine destek vermek için tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını şart koşmuştu.

Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran tartışmalı reform Mart 2023'te Elisabeth Borne hükümeti tarafından anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrası işletilerek geçirilmişti.

Anayasanın bu maddesi hükümete yasaları meclis oylaması yapılmadan geçirme yetkisi verirken tartışmalı reforma karşı ülke çapında eylemler yapılmıştı.