Haberler

Finike Kaymakamı Çelik ilçedeki yatırımları inceledi

Finike Kaymakamı Çelik ilçedeki yatırımları inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan basketbol, voleybol ve tenis kortu rekreasyon alanındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Çelik, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçenin spor altyapısını güçlendirmek ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen rekreasyon alanındaki asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan basketbol, voleybol ve tenis kortu rekreasyon alanında devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çelik, spor rekreasyon alanının Finike'ye kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Finike Karayolları Şefi Mustafa İmal ile çevre düzenlemesine katkı sunan Finike Belediyesine ve projede emeği bulunanlara teşekkür etti.

İncelemeye, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Salih Dönmez, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Ali Özbek, Finike Belediyesi Afet İşleri Müdürü Güngör Tuncer ve Karayolları 136. Şube Şefi Mustafa İmal da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Şehir ikiye bölündü
Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler

Belediye başkanı bu rezilliği, "Başlıyoruz" diye duyurdu
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!