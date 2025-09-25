Haberler

Finike'de Çocuklar için Kano Eğitimleri Başladı

Güncelleme:
Antalya'nın Finike ilçesinde, 7-8 yaş grubu çocuklar için kano eğitimleri düzenleniyor. Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, çocuklara güvenli bir ortamda suyla buluşma ve fiziksel becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen Orman Körüsü'nde yapılan eğitimlere 7-8 yaş grubundaki çocuklar katıldı.

Minikler, güvenli ve eğlenceli bir ortamda hem suyla buluşuyor hem de fiziksel becerilerini geliştirerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
