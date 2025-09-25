Finike'de Çocuklar için Kano Eğitimleri Başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde çocuklar için kano eğitimleri başladı.

Kaymakamlık ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen Orman Körüsü'nde yapılan eğitimlere 7-8 yaş grubundaki çocuklar katıldı.

Minikler, güvenli ve eğlenceli bir ortamda hem suyla buluşuyor hem de fiziksel becerilerini geliştirerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.