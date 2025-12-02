Finansal İstikrar Komitesi Toplandı

(ANKARA) - Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda, POS ve benzeri ödeme sistemlerinin amaç dışı kullanımına yönelik olası tedbirler değerlendirilirken, serbest fonlar ile para piyasası fonlarındaki son gelişmelerin finansal istikrara etkileri için makro ihtiyati adımlar görüşüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin 2 Aralık 2025 tarihinde Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını duyurdu. Bakanlık, toplantıda küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin görünümün yanı sıra finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı biçimde ele alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Komite, POS ve benzeri ödeme sistemlerinin "amaç dışı kullanımlarına" yönelik alınabilecek tedbirleri değerlendirdi. Ayrıca son dönemde serbest fonlar ve para piyasası fonlarında yaşanan gelişmelerin finansal istikrara etkileri görüşülerek, bu alanlarda uygulanabilecek makro ihtiyati adımlar görüşüldü.

Bakanlık, finansal istikrarın dengeli ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, Komite çalışmalarının bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade etti.