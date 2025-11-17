Haberler

Filipinler'de Yolsuzluk Skandalına Büyük Protesto

Güncelleme:
Filipinler'in başkenti Manila'da yüz binlerce kişi, sel kontrol projeleri bütçelerinde usulsüzlük iddialarını protesto etmek amacıyla miting düzenledi. Protestocular, hükümete daha şeffaf olması çağrısında bulundu.

Filipinler'in başkenti Manila'da yüz binlerce kişi, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yolsuzluk skandalını protesto etti.

Filipinler'de sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili yolsuzluk soruşturması sürerken yüz binlerce kişi, Manila'da bu skandalı protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingde bir araya geldi.

Polisin açıklamasına göre Manila'daki Rizal Parkı'nda yağmurlu havaya rağmen yapılan mitinge Mesih Kilisesi'nden yüz binlerce kişi katıldı.

Katılımcıların çoğu beyaz gömlek giyerek yolsuzluk skandalıyla alakalı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Bu arada, emekli subaylar liderliğindeki Birleşik Halk İnisiyatifi tarafından Quezon kentinde de miting düzenlendi.

Binlerce kişi, yolsuzluk skandalını protesto ederek hükümete daha şeffaf olması için çağrı yaptı.

Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, Manila ve Quezon'daki mitinglerde güvenliğini sağlamak için ordunun da desteğiyle binlerce personel görevlendirdiğini belirtti.

Yolsuzluk skandalı

Filipinler Devlet Bakanı Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk skandalı, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
