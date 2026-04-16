Filipinler'de yolsuzluk soruşturmasında suçlanan eski Meclis Üyesi Çekya'da gözaltına alındı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkesinde protestolara neden olan sel kontrol projeleriyle bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında suçlanan eski Temsilciler Meclisi Üyesi Zaldy Co'nun Çekya'da gözaltına alındığını açıkladı. Marcos, Co'nun Filipinler'e iadesi için Çekya hükümetiyle işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkede geniş çaplı protestolara sebep olan sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada suçlanan ana şüphelilerden eski Temsilciler Meclisi Üyesi Zaldy Co'nun Çekya'da gözaltına alındığını duyurdu.

Marcos Jr., ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Co'nun, gerekli belgeler olmadan Çekya'ya giriş yapmaya çalışırken başkent Prag'da gözaltına alındığını belirten Marcos Jr., yolsuzluk soruşturmasında suçlanan eski Temsilciler Meclisi üyesinin Filipinler'e iadesi için Çekya hükümetiyle yakından çalıştıklarını kaydetti.

Yolsuzluk iddiaları

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr., 2022-2025 döneminde yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da Eylül 2025'te yaptığı açıklamada, sırf 2023'ten itibaren bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Marcos Jr., yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçi ve iş insanının, Aralık 2025 bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk iddiaları, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
