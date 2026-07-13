Filipinler, El Nino Kaynaklı Kuraklığa Karşı Bulut Tohumlama Yöntemine Başvuracak

MANİLA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Tarım Bakanlığı, El Nino hava olayının gıda üretimi üzerindeki devam eden olumsuz etkileri nedeniyle bu ay içerisinde Isabela vilayetinde bulut tohumlama operasyonları yürütüleceğini duyurdu.

Ülkede El Nino'nun yol açtığı kuraklığın, Magat Nehri Entegre Sulama Sistemi'nden yararlanan yaklaşık 31.000 hektar pirinç tarlasını olumsuz etkilediği bildiriliyor.

The Philstar gazetesinin pazartesi günkü haberine göre eyalet yönetimi, etkilenen çiftçilere acil yardım sağlamaya başladı. Ayrıca yerel tarım yetkililerine hasar gören çiftlikleri hızla tespit ederek yardım dağıtımını hızlandırma talimatı verildi.

Binlerce çiftçiye maş fasulyesi tohumları tahsis eden bakanlık, yetersiz sulama durumunda çiftçilere gelir elde etme imkanı sunmak üzere karpuz, mısır ve soğan gibi kuraklığa dayanıklı ürünlerin tohumlarını dağıtmayı da planlıyor.

Yetkililer, söz konusu bulut tohumlama ve acil yardım operasyonlarıyla uzun süren kuraklık karşısında yağışların artırılması, ürün kayıplarının azaltılması ve çiftçilerin geçim kaynaklarının korunmasının amaçlandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua